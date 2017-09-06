Маргвелашвили: Место Грузии – в Европе

06.09.2017 14:39 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о стремлении страны в европейские и евроатлантические структуры в максимально сжатые сроки, выступая на 27-м международном Экономическом форуме в Польше, говорится в сообщении на сайте президента.



Экономический форум открылся в курортном городке Крыница-Здруй во вторник и продлится три дня. В первой пленарной сессии форума приняли участие главы государств, представители правительственных и парламентских делегаций из разных стран.



"Грузия желает, чтобы европейская и евроатлантическая интеграция произошла как можно раньше, и чтобы эти решения были приняты вскоре… Место Грузии – в Европе. Европейская интеграция является исторической целью Грузии", — цитирует Маргвелашвили пресс-служба главы государства.



Президент акцентировал внимание на углублении политического и экономического сотрудничества между Евросоюзом и Грузией. Маргвелашвили также отметил проблемы Евросоюза и вызовы.



В Крыница-Здруй Маргвелашвили вместе с послом Грузии в Польше Ильей Дарчиашвили примет участников форума на грузинском вечере, на котором будет представлена грузинская продукция, в том числе вино и традиционные грузинские сладости. Там же представят новое издание перевода бессмертной поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" на польский.



Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.



Свои первые шаги на пути в европейскую семью Грузия сделала в 1999 году, став 41-членом Совета Европы. В 2009 году Грузия стала участником программы "Восточное партнерство", которая предусматривает политическое ассоциирование и экономическое сближение с Евросоюзом шести государств постсоветского пространства — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины и Беларуси.



С 28 мая 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.















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