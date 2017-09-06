Чавушоглу: Турция поддерживает целостность Азербайджана и Грузии

06.09.2017 14:52 Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии, заявил глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу в Баку.



«Мы ещё раз отметили свою приверженность своей позиции по вопросам территориальной целостности Азербайджана и Грузии», — отметил М.Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Грузии.



Он отметил, что конфликты на территории Азербайджана и Грузии должны быть урегулированы путем переговоров в рамках международно-признанных границ.



«Международное сообщество должно приложить еще больше усилий для урегулирования конфликтов на территории Азербайджана и Грузии», — добавил глава МИД Турции.















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