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Чавушоглу: Турция поддерживает целостность Азербайджана и Грузии
06.09.2017 14:52
Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии, заявил глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу в Баку.
«Мы ещё раз отметили свою приверженность своей позиции по вопросам территориальной целостности Азербайджана и Грузии», — отметил М.Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Грузии.
Он отметил, что конфликты на территории Азербайджана и Грузии должны быть урегулированы путем переговоров в рамках международно-признанных границ.
«Международное сообщество должно приложить еще больше усилий для урегулирования конфликтов на территории Азербайджана и Грузии», — добавил глава МИД Турции.
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