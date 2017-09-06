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Баку, Тбилиси и Анкара выступили за скорейшее урегулирование конфликтов в регионе


06.09.2017   15:51
Баку, Тбилиси и Анкара выступают за скорейшее политическое урегулирование существующих в регионе конфликтов.

«Продолжающиеся в регионе конфликты наносят ущерб региональному миру, стабильности и развитию и должны найти свое политическое решение на основе принципов международного права», - говорится в принятой министрами иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции в Баку совместной декларации.

Главы МИД трех стран выразили уважение и поддержку суверенитету, территориальной целостности государств и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне.

«Еще раз заявляем о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахском регионе и соседних регионах Азербайджана и конфликтов в Грузии на основе норм и принципов международного права, особенно с соблюдением суверенитета, территориальной целостности государств, неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ, а также в соответствии с принятыми со стороны ООН, ОБСЕ и Советом Европы резолюциями и решениями», - подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмар Мамедъяров, Михеил Джанелидзе и Мовлут Чавушоглу выступили с резким осуждением всех форм и проявлений терроризма, экстремизма и сепаратизма.

«Еще раз заявляем о приверженности к усилению сотрудничества в направлении борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступностью, незаконной торговлей наркотическими веществами и прекурсорами, оружием, людьми, с преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и незаконной миграцией», - подчеркивается в декларации.






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