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Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Грузии может состояться в 2018 году
06.09.2017 16:25
Саммит президентов Азербайджана, Турции и Грузии может состояться в 2018 году, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Мы обсудили вопрос организации в следующем году саммита глав государств Азербайджана, Грузии и Турции. Мы предложим проведение этого мероприятия главам государств", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в среду в Баку по итогам трехсторонней встречи с коллегами из Турции и Грузии.
Э.Мамедъяров добавил, что саммит глав государств планируется провести в Турции.
Он напомнил, что предыдущая встреча руководителей трех стран состоялась в 2014 году.
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