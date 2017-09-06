В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ

06.09.2017 16:27 Постоянные представители стран Евросоюза пришли к тому, чтобы продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан и юридических лиц России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейского дипломата.



«Coreper согласовал решение», — отметил он.



По словам источника, санкции, скорее всего, будут продлены на полгода.



Дипломат отметил, что в списке зафиксируют технические изменения, так как четырех его фигурантов уже нет в живых.















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