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Саакашвили прокомментировал запрос Грузии на его экстрадицию


06.09.2017   16:34
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили отреагировал на информацию о том, что главная прокуратура Грузии официально отправила Украине запрос на его экстрадицию.

«Сегодня они объявили, что только сегодня получили запрос про эстрадицию из Грузии. Я думаю, что это настолько всем понятно, что происходит, настолько это плохо сделано. Мне кажется, что просто барыги запуганы, они просто не хотят чтобы я 10 сентября был на границе. Они там принимают меры, но много людей собираются меня встречать. Много людей едут из Польши, они тоже хотят быть частью этого процесса,» – сказал политик в эфире телаканала ZIK.

«Люди хотят мне помочь, потому что я тоже хочу им помочь. Я очень надеюсь на украинцев — мы вместе победим эту мафию», – добавил Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА также отметил, что будет идти до победы.

«Я никогда не боялся в Грузии ни воров в законе, ни олигахров, ни Путина, когда он нас бомбил. А этих запуганных барыг я тем более не буду бояться. Я буду идти до конца, до победы. Но не до собственной победы, а до победы над олигархатом и над барыгами. Этим брехунами, которые обманули Майдан и довели страну до очень тяжелого состояния», – заявил Саакашвили.

Ранее заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что главная прокуратура Грузии официально отправила запрос на арест и выдачу Михеила Саакашвили.






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