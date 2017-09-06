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Госпогранслужба Украины не имеет поручения о запрете въезда в страну Саакашвили
06.09.2017 16:45
В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.
"Государственная пограничная служба не имела и не имеет ни одного поручения правоохранительных органов о запрете въезда Михеила Саакашвили на территорию Украины", - заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на заседании подкомитета антикоррупционного комитета в среду в Киеве.
По его словам, "запрета нет и никогда не будет, это мифы и домыслы".
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