Я готов к любому сценарию - Саакашвили

06.09.2017 20:25 Михеил Саакашвили не исключает, что 10 сентября его могут задержать на границе Украины, однако экс-президент Грузии говорит, что не намерен менять план, и собирается в воскресенье въехать в Украину через Польшу. Об этом бывший президент Грузии заявил "Курьеру" в Брюсселе, где в эти минуты проводит переговоры с депутатами Европарламента.



"Главное, где мы сейчас находимся. Мы находимся в центре Европы, Брюсселе, в главном парламентском органе Европы. Вот посмотрите вправо, влево, кто-нибудь делает мне наручники, арестовывает меня? Воспринимают серьезно их обвинения? Эти обвинения села Чорвила, связанные с костюмами, цветами, которые несли на похороны, чего эти люди по 100 раз в день делают. Если сказать кому-нибудь, что кто-то кого-то преследует из-за этого, тем более бывшего президента, посмотрят как на умалишенного, или больного.



Первым планом олигархического правления нынешней Украины является не впустить меня в страну. Разумеется, резервным планом является мой арест, уничтожение, истребление, захват, все такое, но я не боюсь этого. Это они должны бояться нас, не меня, а своего же грузинского и украинского народа. Я готов ко всякому сценарию, лучше, чтобы Иванишвили подготовился к этому сценарию. У него проблемы с этим сценарием, а я ко всему готов. А также я готов до конца защищать свои позиции. Готовы ли они к этому. Пусть хорошо подготовятся, и ждут меня"- заявил Михеил Саакашвили.



Напомним, что Михеил Саакашвили намерен въехать в Украину 10 сентября. По распространенным сообщениям, его будут сопровождать депутаты Европарламента из ЕНП.

















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