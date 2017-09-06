Грузинские НПО: правящая партия не выполняет обещаний

06.09.2017 20:41 Ряд неправительственных организаций Грузии обратились к правительству и большинству парламента страны с письмом-предупреждением, в котором призвали правящую партию «Грузинская мечта» учесть рекомендации Венецианской комиссии и дождаться её заключения по конституционному законопроекту.



Совместное заявление 11 грузинских НПО распространили 6 сентября. Они напомнили лидерам «Грузинской мечты» их же заявления о том, что «парламент Грузии при рассмотрении проекта изменений в Конституцию Грузии обязательно учтёт все замечания и рекомендации Венецианской комиссии».



«1 сентября председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что он разочарован отсрочкой перехода Грузии на пропорциональную систему выборов парламента до 2024 года. Он также негативно оценил тот факт, что политические партии не достигли консенсуса по проекту Конституции. 4 сентября секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт посоветовал правящей команде дождаться окончательного заключения Венецианской комиссии, которое будет опубликовано в октябре, и только после этого принимать Конституцию. Несмотря на это, 5 сентября председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что на осенней сессии в третьем чтении будет принят нынешний вариант Конституции», — констатировали авторы заявления и подчеркнули, что «Грузинская мечта» противоречит собственным обещаниям.



Неправительственные организации призывают правительство Грузии и парламентское большинство обязательно дождаться окончательного заключения Венецианской комиссии, предупредив, что в противном случае это отрицательно отразится на международной репутации Грузии.



«Кроме того, еще раз отметим, что сохранение существующей избирательной системы на следующих выборах не служит целям демократического развития и формированию здоровой политической среды, которая необходима для существования многопартийного парламента, имеющего высокую легитимацию. Отсутствие минимального политического компромисса и подобные единоличные решения создают угрозу перспективе стабильного развития страны», — подчеркивают авторы заявления.



Совместное обращение к правящей партии подписали «Международная прозрачность — Грузия», «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Фонд Открытое общество — Грузия», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и ряд других неправительственных организаций.



Работу над проектом изменений в Конституцию Грузия начала в конце 2016 года, когда решением председателя парламента Ираклия Кобахидзе и под его председательством была создана государственная конституционная комиссия.



Инициированный правящей партией «Грузинская мечта» законопроект оказался неприемлемым для президента Грузии Георгия Маргвелашвили и его администрации, большей части оппозиционных партий и неправительственного сектора. Особый протест вызывали отказ от прямых выборов президента, урезание полномочий президента, принцип распределения мандатов при выборах парламента, по которому мандаты, предназначенные не прошедшим в парламент партиям, полностью переходили победившей на выборах партии. Оппоненты критиковали и целый ряд других положений конституционного законопроекта.



К концу работы конституционной комиссии ее покинули все представители оппозиции и ряд неправительственных организаций. Не был достигнут консенсус и в ходе всенародного обсуждения законопроекта, который проходил в форме острых дискуссий.



Тем не менее, в конце весенней сессии парламент Грузии принял спорный законопроект в первом и втором чтении и отложил его слушание и утверждение в третьем чтении на осеннюю сессию. До начала осенней сессии председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент Грузии обязательно примет «историческое решение» и утвердит проект изменений в Конституцию в третьем чтении.



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