Запросы от Грузии о выдаче Саакашвили в этом году не поступали, - ГПУ

06.09.2017 22:42 Генпрокуратура получала ходатайства о розыске Саакашвили в 2014 и 2015 годах Запросы от Грузии о выдаче экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в 2017 году не поступали. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на ответ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на запрос издания.



"В ГПУ заявляют, что в 2017 году запросы от компетентных органов Грузии о выдаче бывшего грузинского президента, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили не поступали", - говорится в сообщении.



Согласно информации ГПУ, в 2014 и 2015 годах от грузинской стороны поступали ходатайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили. Отмечается, что по результатам проверки в конце марта 2015 года было решено отказать в выдаче Саакашвили.



Напомним, ранее сообщалось о заявлении министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова, что Украина начала экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили. По его словам, Украина получила запрос на экстрадицию экс-губернатора от Грузии, где он является обвиняемым по 4 делам.



Прокуратура Грузии, со свей стороны, сделала заявление, что направила запрос об экстрадиции Саакашвили 1 сентября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

