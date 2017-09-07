Совет Европы признал квалифицированными кандидатов в Страсбургский суд из Грузии

07.09.2017 10:58 Совет Европы признал квалифицированными кандидатов в Страсбургский суд из Грузии Лали Папиашвили и Отара Сичинава. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.



Министр выразила надежду, что второй, и третий этап пройдут так же успешно, как и первый.



"Исходя из живого интереса общества и СМИ, как председатель комиссии я обязана сообщить вам, что сегодня государство Грузия получило письмо из Страсбурга, Совета Европы, в котором панель экспертов-советников уведомляет, что две кандидатуры, госпожа Лали Папиашвили и господин Отар Сичинава, представленные нами на позицию судьи Страсбургского суда, признаны приемлемыми, квалифицированными кандидатами, также, как и несколько недели назад господин Ладо Чантурия.



Тем самым первый этап отборочной процедуры мы успешно закончили. Остался второй, и третий этап. Вторым этапом является собеседование с кандидатами на комитете межпарламентской ассамблеи, и после успешного прохождения этого этапа депутаты из всех стран-членов будут голосовать за одного из них, который в конечном итоге должен быть избран судьей Страсбургского суда. Я очень надеюсь, что второй, и третий этап пройдут















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