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Совет Европы признал квалифицированными кандидатов в Страсбургский суд из Грузии


07.09.2017   10:58
Совет Европы признал квалифицированными кандидатов в Страсбургский суд из Грузии Лали Папиашвили и Отара Сичинава. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Министр выразила надежду, что второй, и третий этап пройдут так же успешно, как и первый.

"Исходя из живого интереса общества и СМИ, как председатель комиссии я обязана сообщить вам, что сегодня государство Грузия получило письмо из Страсбурга, Совета Европы, в котором панель экспертов-советников уведомляет, что две кандидатуры, госпожа Лали Папиашвили и господин Отар Сичинава, представленные нами на позицию судьи Страсбургского суда, признаны приемлемыми, квалифицированными кандидатами, также, как и несколько недели назад господин Ладо Чантурия.

Тем самым первый этап отборочной процедуры мы успешно закончили. Остался второй, и третий этап. Вторым этапом является собеседование с кандидатами на комитете межпарламентской ассамблеи, и после успешного прохождения этого этапа депутаты из всех стран-членов будут голосовать за одного из них, который в конечном итоге должен быть избран судьей Страсбургского суда. Я очень надеюсь, что второй, и третий этап пройдут






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