Планируется заменить стеклянную конструкцию здания парламента Кутаиси

07.09.2017 11:50 На осеннем пленарном заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе говорил о реабилитации здания парламента в Кутаиси.



По его словам, планируется как упорядочение здания, так и обустройство прилегающей территории. По словам Кобахидзе, целесообразно заменить всю стеклянную конструкцию. В то же время, по его же информации, на территории, прилегающей к парламенту, будет разбит парк, предназначенный для всеобщего потребления.



"Необходимо упорядочить здание парламента, а также территорию, прилегающую к зданию, здание парламента нуждается в реабилитации, особенно крыша. Есть серьезные проблемы, существующая ныне кровля пропускает воду, необходимо провести реабилитацию полимерным покрытием. Целесообразно полностью заменить стеклянную конструкцию. Здесь тоже есть две проблемы. Одна, что стеклянная конструкция пропускает воду, и второе, в условиях существующей конструкции мы не можем отрегулировать температуру. Исходя из этого, здесь тоже есть необходимость реабилитации.



А также в реабилитации нуждается территория, прилегающая к зданию. В том числе надо обустроить автостоянку. Необходимо привести в порядок территорию, мы можем осуществить озеленение этой территории, и устроить парк на территории, прилегающей к парламенту, что в некотором роде был бы подарком для населения Кутаиси, исходя из того, что этот парк будет предназначен для всеобщего пользования"- отметил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента поручил Казначейскому совету изучить вопрос в финансовом отношении для начала работы.

















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