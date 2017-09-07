Еще 422 семьям беженцев передали в собственность жилые площади

07.09.2017 12:09 По решению правительства Грузии, еще 422 семьям беженцев передали в собственность жилые площади.



Беженцы получат жилье в собственность в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, и Гори.



По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, начиная с 2012 года, постоянным жильем были удовлетворены свыше 15 500 семей беженцев, и, разумеется, этот процесс продолжится.

















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