|
Еще 422 семьям беженцев передали в собственность жилые площади
07.09.2017 12:09
По решению правительства Грузии, еще 422 семьям беженцев передали в собственность жилые площади.
Беженцы получат жилье в собственность в Тбилиси, Кутаиси, Цхалтубо, и Гори.
По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, начиная с 2012 года, постоянным жильем были удовлетворены свыше 15 500 семей беженцев, и, разумеется, этот процесс продолжится.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна