«С.Т. Парк» готов судиться с тбилисской мэрией

07.09.2017 13:40 Представитель компании «С.Т. Парк», контролирующем тбилисские парковки, Леван Табидзе заявил, что организация работает с полным соблюдением всех законов, соответственно, если кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе, в случае избрания на этот пост, отстранит компанию от выполнения обязательство, то «С.Т. Парк» готов идти в суд.



«Соглашение подписано двумя сторонами – одна – тбилисская мэрия, вторая – компания «С.Т. Парк». Если соглашение будет нарушено в одностороннем порядке, то с нашей стороны последует реакция - мы будем судиться» - заявил он.



По его словам, контракт между мэрией и «С.Т. Парк» действует до 2024 года, и компания намерена работать ровно столько, сколько предусмотрено соглашением.



Как известно, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе заявил, что будут созданы все условия для того, чтоб в будущем управление парковками осуществляли муниципальные службы, а не частные компании.



По его словам, в случае, если он будет избран мэром Тбилиси, то он планирует ввести в городе справедливую систему штрафов за неправильную парковку и осуществлять мониторинг городских улиц на предмет их перегруженности от автомобилей.



Контракт между ««С.Т. Парк» и тбилисской мэрией был подписан еще при прошлой власти, и нынешняя правящая партия в период нахождения в оппозиции неоднократно заявляла, что в случае прихода к власти, обязательно отстранит «С.Т. Парк» от управления паркингами.



Однако после того, как мэром Тбилиси стал представитель правящей «Грузинской мечты» Давид Нармания, ситуация в целом осталась неизменной. Мэрия несколько раз заявляла о намерении детально изучить деятельности «С.Т. Парк», анонсировала изгнание компании, однако несмотря на ряд переговоров и угроз, «С.Т. Парк» все еще управляет тбилисскими паркингами.



Сам нынешний мэр заявил, что в ходе предвыборной кампании ни он лично, ни кто-либо не обещал, что контракт с «С.Т. Парк» непременно будет разорван.



«Я не обещал, что обязательно аннулирую контракт с «С.Т. Парк». Не обещал хотя бы потому, что знаю, насколько этот вопрос сложный и комплексный. Я обещал гражданам, что вопрос будет изучен, а контракт пересмотрен. Мы уже подготовили проект нового соглашения, и передали его на изучение менеджменту «С.Т. Парк» - заявил Давид Нармания.



По его словам, у него было несколько шумных и эмоциональных встреч с представителями «С.Т. Парк», но они так и не предложили ничего конкретного, что могло бы исправить нынешнюю ситуацию.



«Мы готовы к любым переговорам, но «С.Т. Парк» не идет навстречу. Поэтому мы до сих пор по сути находимся в состоянии конфликта с компанией» - заявил мэр Тбилиси.



Проблема «С.Т. Парк» является актуальной в предвыборной кампании. Прекратить сотрудничество с компанией обещает не только кандидат в мэры от правящей «Грузинской мечты», но и от бывшей правящей партии, ныне оппозиционного Нацдвижения Заал Удумашвили.















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