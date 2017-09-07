«Мечта» отменяет статью мораторий на продажу земель, ограничивающую собственность банкам

07.09.2017 14:36 26 июня 2017 года парламент объявил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель иностранным гражданам. Мораторий повлек результаты, непредусмотренные "Грузинской мечтой", поскольку он ограничил право собственности части коммерческих банков, действующих в стране. Публичный реестр по сегодняшний день отказывается регистрировать недвижимость, перешедшую в собственность банков.



Дело в том, что запрет распространяется на юридических лиц, основанных в Грузии иностранцами, и на компании, более половины капитала которых принадлежат иностранцам.



А сейчас "Грузинская мечта" работает над исправлением допущенной ошибки, для этого Эка Беселия и еще пять депутатов разработали специальный законопроект.



Иностранные граждане владеют контрольными долями в "Терабанке", "Прокредит банке", "Зираат банке", Базис банке", и других коммерческих банках.



Если этот запрет останется в силе, в стране затормозится развитие сельского хозяйства, поскольку эти банки откажутся от финансирования сельскохозяйственного сектора. Дело в том, что под обеспечение кредита в аграрном секторе часто вкладывают саму землю, если в случае неоплаченного кредита у коммерческих банков не будет права зарегистрировать на себя находящуюся под обеспечением недвижимость, они с большой вероятностью вообще откажутся от выдачи кредита в этом секторе.

















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