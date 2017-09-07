Кто и почему жертвует деньги «Грузинской мечте»?

07.09.2017 16:07 «Служба государственного аудита опубликовала информацию о пожертвованиях, поступивших на счет политических партий в августе. По предвыборной традиции, с довольно впечатляющим отрывом с более чем 4,5 миллионами лари пожертвований лидирует правящая «Грузинская мечта». В число жертвователей входят и те бизнесмены, которые раньше жертвовали большие суммы прежним властям, «Национальному движению», а также те, кто взамен на щедрые, пятизначные пожертвования скоро окажется в числе депутатов муниципального собрания. В августе пожертвования в сумме составили 4,9 миллиона лари, из которых 94% получила «Грузинская мечта», а все остальные партии разделили оставшиеся 6%», - пишет газета «Резонанси».



«На втором месте «Европейская Грузия» с 287 440 лари, на третьем - независимый кандидат Александр Элисашвили с 9 770 лари. В августе 7 000 лари получил «Новый политический центр - Гирчи», а «Национальное движение» - 5 330 лари. Самое мизерное пожертвование у Республиканской партии - 20 лари. Примечательно, что если до 2013 года все бизнесмены и рядовые граждане хотели финансово поддерживать «Национальное движение», то в последние годы та же аудитория переключилась на финансирование «Мечты», а «Национальное движение» по сумме пожертвований перестало попадать даже в тройку. Самое щедрое пожертвование - в размере максимально возможной для компаний суммы в 120 000 лари - в августе «Грузинская мечта» получила от фармацевтической компании «Джи-эм-пи», генеральным директором которой является Георгий Антадзе. 110 000 лари пожертвовало ООО «П и Л», 100 000 лари - ООО «Морские продукты» и ООО «Эийче рентал». Для физических лиц максимальная сумма составляет 60 000 лари, которую «Мечте» перечислили 32 гражданина. Минимальная сумма, полученная «Мечтой» от граждан, составляет 2 000 лари», - отмечает издание.



«Среди жертвователей есть и бизнесмены, которые раньше жертвовали большие суммы прежним властям, «Национальному движению», а также те, кто взамен на щедрые, пятизначные пожертвования скоро окажется в числе депутатов муниципального собрания - так, как это было на парламентских выборах 2016 года, когда большая часть щедрых жертвователей «Мечты» оказалась в партийном списке, в основном - в качестве мажоритариев. Например, Коба Нарчемашвили, Геннадий Маргвелашвили и Гоча Энукидще, которые пожертвовали по 55 тысяч лари и обеспечили себе депутатские мандаты. К тому же Энукидзе является «портированным» «националом», - продолжает издание.



«Как сообщили «Резонанси» из Самегрело, местные лидеры часто предлагают разным бизнесменам попасть в список «Мечты» взамен на пятизначное пожертвование и несколько таких «кандидатов» уже внесены в списки. Узнать их имена легко можно будет после того, как будут опубликованы все списки. Перед местными выборами активность проявляют и те, кто раньше финансировал «националов», а сейчас переместился в число жертвователей «Мечты». Например, «iPress» пишет, что 3 августа 40 000 лари пожертвовало правящей партии юридическое лицо ООО «Арали», 100%-ной долей которого владеет Отар Татешвили, который в 2012 году жертвовал деньги «Национальному движению». В июле 2012 года он пожертвовал тогдашней правящей партии 60 000 лари. Примечательно, что кроме правящей партии ни одна партия не получила максимальную сумму от физического лица. Максимумом для «Европейской Грузии» стала сумма в размере 42 000 лари, а для ЕНД - 5 177 лари», - заключает издание.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

