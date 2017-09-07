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Для Саакашвили лучше, если он явится по своей воле - Субари


07.09.2017   16:22
Если Михеил Саакашвили явится по своей воле, будет гораздо лучше, - так ответил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари на вопрос о том, ожидает ли официальный Тбилиси экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили со стороны Украины.

По словам Субари, все виновные рано или поздно ответят за преступления, которые совершили.
«Четыре уголовных дела возбуждено и по ним идет следствие. Вообще, очень хорошо, когда человек, относительно которого ведется следствие и в суде проходит процесс, сам будет присутствовать на процессе. Это лучше и для его защиты, следствия и на вопросы будут даны ответы. Так что, если он явится по своей воле, это будет гораздо лучше для того, чтобы была справедливость и суд был справедливым. Что касается позиции Грузии, разумеется, когда относительно человека возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск, это обычный процесс и в этом нет ничего особенного», - заявил Субари.

Напомним, что Грузия обратилась к Украине с требованием задержать и экстрадировать Михеила Саакашвили.






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