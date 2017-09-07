|
Минюст Грузии отправил в Киев дополнительную документацию для экстрадиции Саакашвили
07.09.2017 17:47
Грузия по-прежнему требует от Украины экстрадицию Михеила Саакашвили. Министерство юстиции отправило в Киев дополнительную документацию. Об этом заявила Тея Цулукиани после завершения заседания правительства.
По ее же заявлению, украинская сторона обратилась к грузинской стороне с соответствующим письмом, где интересовалась, остается ли в силе требование об экстрадиции экс-президента.
Главная прокуратура Грузии 1 сентября очередной раз обратилась к соответствующему ведомству Украины с требованием о розыске, задержании, и экстрадиции Саакашвили.
26 июля текущего года иммиграционная служба Украины лишила гражданства бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Михеил Саакашвили получил гражданство Украины 29 мая 2015 года после приказа президента Украины, из-за чего через несколько месяцев потерял гражданство Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна