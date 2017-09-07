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Минюст Грузии отправил в Киев дополнительную документацию для экстрадиции Саакашвили


07.09.2017   17:47
Грузия по-прежнему требует от Украины экстрадицию Михеила Саакашвили. Министерство юстиции отправило в Киев дополнительную документацию. Об этом заявила Тея Цулукиани после завершения заседания правительства.

По ее же заявлению, украинская сторона обратилась к грузинской стороне с соответствующим письмом, где интересовалась, остается ли в силе требование об экстрадиции экс-президента.

Главная прокуратура Грузии 1 сентября очередной раз обратилась к соответствующему ведомству Украины с требованием о розыске, задержании, и экстрадиции Саакашвили.

26 июля текущего года иммиграционная служба Украины лишила гражданства бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Михеил Саакашвили получил гражданство Украины 29 мая 2015 года после приказа президента Украины, из-за чего через несколько месяцев потерял гражданство Грузии.






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