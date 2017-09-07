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Маргвелашвили: Мы молимся за выздоровление раненных в Афганистане грузин


07.09.2017   18:15
Вчера нам нанесли удар, враг ранил трех наших военных в Афганистане - заявил президент Грузии в Гори, в Национальной академии обороны. Георгий Маргвелашвили напомнил грузинским офицерам миссию, которую они взяли перед страной, и в то же время подчеркнул заслугу раненных грузинских солдат, и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Я рад, что в эти волнующие минуты я нахожусь вместе с вами. Я поздравляю новую плеяду грузинских офицеров с этими важными минутами их жизни, когда они дали клятву перед лицом Господа Бога и народа защищать свою родину, граждан, когда они закончили учения, и наступили весьма значимые минуты в их жизни.

В то же время, дорогие соратники, вчера нам нанесли удар. Враг ранил трех наших соратников в Афганистане. С первых же минут, как только мы узнали об этом, мы думаем об их здоровье. Мы особенно молимся за здоровье Ивери Буадзе, и желаем ему быстрого выздоровления.

Вчерашний и сегодняшний день является итогом той жизни, которую проходит солдат Грузии, и тех обязательств, которые вы недавно взяли перед грузинским народом - защищать нашу родину, защищать наши интересы.

В эти тяжелые минуты, когда мы переживаем за состояние здоровья наших соратников, мы молимся за их выздоровление"- заявил Георгий Маргвелашвили.

В результате нападения на авиационную базу Баграм в Исламской Республике Афганистан были ранены три грузинских военнослужащих.

В заявлении Министерства обороны сказано, что в результате нападения на авиабазу Баграм в Исламской Республике Афганистан, осуществленного шахидом, были ранены трое военнослужащих 23 легкого пехотного батальона II пехотной бригады вооруженных сил Грузии, участвующих в миссии "Твердая поддержка".

По их же информации, состояние раненного старшего лейтенанта Ивери Тамазовича Буадзе тяжелое.







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