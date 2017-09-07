Лора Торнтон: Я не прекращу сотрудничество с партнерской организацией только из-за слухов

07.09.2017 19:16 Большинство партий, скептически настроенных к исследованиям, заявляет, что уважает NDI, однако сомневается в профессионализме и беспристрастности организации, которая непосредственно проводит полевые работы. Они не раз ставили вопрос, почему Национально-демократический институт заказывает полевые работы всегда одной и той же организации - с таким вопросом обратился "I канал" к руководителю офиса Грузии NDI в ходе эксклюзивного интервью.



По словам Лоры Торнтон, никто никогда не представлял доказательства, что CRRC что-нибудь делает неправильно, или недобросовестно.



"Нам часто задавали этот вопрос, но что интереснее всего, никто никакого доказательства не представил, что наш партнер CRRC что-либо делает неправильно, или недобросовестно. Если кто-то передаст мне конкретное доказательство, разумеется, я рассмотрю его, но без конкретики такой разговор, на мой взгляд, несправедливый. Мы доверяем нашей партнерской организации. Этой организации, их методологии, и стандартам обработки данных провели специальный аудит. Разумеется, я не говорю, что все интервьюеры являются безупречными людьми, но в наших исследованиях человеческий фактор, и роль субъективной ошибки доведен до минимума"- отметила руководитель офиса NDI.



По ее же словам, CRRC является одной из самых авторитетных исследовательских организаций не только в Грузии, но и в целом в евразийском регионе.



"Я не прекращу сотрудничество с партнером только из-за слухов, которые не сопровождаются никакими доказательствами. Это было бы несправедливо. CRRC является одной из самых авторитетных исследовательских организаций не только в Грузии, но и в целом в регионе Евразии. Насколько мне известно, эта организация входит в тройку исследовательских организаций, которые удовлетворяют международные стандарты исследования. В Грузии очень мало организаций, которые удовлетворяют эти стандарты, так что мы полностью доверяем нашему партнеру. Невозможно, чтобы результаты двух исследований в точности совпали друг с другом, но любопытно и то, что наши исследования, как правило, не особенно отличаются от результатов исследования, проведенного правящей партией"- отметила Лора Торнтон в интервью "I каналу".

















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