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Саакашвили: Члены чешского парламента направили письмо президенту Порошенко


07.09.2017   19:36
Известный государственный деятель и соратник Вацлава Гавэла, Карл Шварценберг и члены чешского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Он же выложил текст письма:

«Мы выражаем наше сожаление в связи с тем, что Украина, которую мы совместно защищаем в борьбе за независимость, демократию и правовое государство, совершает серьезные неправомерные действия по отношению к своему собственному гражданину.

Остракизм бывшего губернатора Одессы, значимого политика, Михеила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, является позором для украинской демократии.

Мы призываем Президента Порошенко и прочую власть обдумать, какие последствия повлекут эти действия для имиджа Украины в мире, а также значение этого поступка для граждан Украины, если правительство так относится к оппозиционному политическому деятелю.

Будучи друзьями Украины, мы с сожалением и возмущением следим за этим событием»
Карел Шварценберг
Кристина Зелленкова
Марек Женишек






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