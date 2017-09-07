Саакашвили: Члены чешского парламента направили письмо президенту Порошенко

07.09.2017 19:36 Известный государственный деятель и соратник Вацлава Гавэла, Карл Шварценберг и члены чешского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Он же выложил текст письма:



«Мы выражаем наше сожаление в связи с тем, что Украина, которую мы совместно защищаем в борьбе за независимость, демократию и правовое государство, совершает серьезные неправомерные действия по отношению к своему собственному гражданину.



Остракизм бывшего губернатора Одессы, значимого политика, Михеила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, является позором для украинской демократии.



Мы призываем Президента Порошенко и прочую власть обдумать, какие последствия повлекут эти действия для имиджа Украины в мире, а также значение этого поступка для граждан Украины, если правительство так относится к оппозиционному политическому деятелю.



Будучи друзьями Украины, мы с сожалением и возмущением следим за этим событием»

Карел Шварценберг

Кристина Зелленкова

Марек Женишек















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