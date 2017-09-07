Ситуация с Саакашвили может стать толчком к консолидации оппозиции - депутат

07.09.2017 20:24 Лишение гражданства Украины экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили может стать толчком к консолидации оппозиции. Об этом в эксклюзивном комментарии Front News International рассказала народный депутат Украины, член фракции «Самопомич» Виктория Войцицкая.



«Это может стать неординарным событием, которое может начать консолидировать общество вокруг идеи, что в новой, постмайданной Украине политические репрессии являются абсолютно неприемлемыми. То есть с конкурентами надо бороться не за счет подвластных институтов, а в честных, открытых дебатах, в конкуренции мнений и программ. Просто Саакашвили очень известная фигура, но это не первый случай. Но он очень громкий. Я думаю, что это может быть первым толчком к консолидации оппозиции. Не думаю, что это будет ключевым, потому что нужно понимать, что не так много времени прошло после Революции Достоинства, и я не думаю, что это приведет к революционным свершениям. Но, я думаю, что гражданское общество поймет, что если Украина хочет быть правовым государством, то люди внутри страны должны консолидироваться вокруг определенных идей, ценностей, а иногда и вокруг людей», - рассказала она.



В среду 26 июля, народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Саакашвили лишили гражданства Украины. Позже лишение его гражданства подтвердили в посольстве Грузии в Украине и миграционной службе. Отмечается, что причиной рассмотрения этого вопроса стало предоставление самим Саакашвили недостоверной информации при получении гражданства Украины. В Администрации президента Украины Front News International подтвердили подписание Петром Порошенко указа о лишении гражданства, отметив, что решение принято именно сейчас, в связи с тем, что грузинская сторона предоставила для этого необходимые документы.



По словам экс-заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили также запретили и въезд в Украину. СБУ пока официально не подтвердила запрет въезда адвокатам Саакашвили. Тем не менее, в пограничной службе Украины заявляют, что в любом случае не пропустят Саакашвили в Украину, если он попытается прибыть в страну по украинскому паспорту, который утратил силу с потерей им гражданства.



Экс-руководитель Одесской области Михеил Саакашвили объявил о возвращении в Украину 10 сентября.















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