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В Вашингтоне пройдет встреча в рамках Хартии стратегического партнерства между Грузией и США


07.09.2017   22:27
В Вашингтоне завтра пройдет очередная встреча рабочей группы по обороне и безопасности комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США.

По информации грузинского МИДа, стороны рассмотрят реформы, проходящие в оборонной сфере Грузии, а также – перспективы двустороннего, регионального и евроатлантического сотрудничества. Разговор коснется создавшегося в регионе положения в плане безопасности и обстановки, сложившейся на грузинских оккупированных территориях.

Встречей с грузинской стороны будут руководить первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани и первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани. В работе указанной группы с грузинской стороны примут участие представители исполнительной и законодательной власти.

Со стороны США сопредседателями встречи будут заместитель помощника госсекретаря по политических и военным вопросам Кевин О'Киф и заместитель помощника секретаря обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.






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