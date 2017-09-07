В Вашингтоне пройдет встреча в рамках Хартии стратегического партнерства между Грузией и США

07.09.2017 22:27 В Вашингтоне завтра пройдет очередная встреча рабочей группы по обороне и безопасности комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США.



По информации грузинского МИДа, стороны рассмотрят реформы, проходящие в оборонной сфере Грузии, а также – перспективы двустороннего, регионального и евроатлантического сотрудничества. Разговор коснется создавшегося в регионе положения в плане безопасности и обстановки, сложившейся на грузинских оккупированных территориях.



Встречей с грузинской стороны будут руководить первый заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани и первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани. В работе указанной группы с грузинской стороны примут участие представители исполнительной и законодательной власти.



Со стороны США сопредседателями встречи будут заместитель помощника госсекретаря по политических и военным вопросам Кевин О'Киф и заместитель помощника секретаря обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

