Саакашвили: Что мне доказывать, что я не верблюд?

08.09.2017 11:29 "Что мне должны доказать, что я не верблюд? То, что я ничего не воровал? У кого есть хоть капля совести в Грузии, все превосходно знают, что у меня от моего президентства не осталось ни копейки"- заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в передаче "Арчевани" на канале "Рустави 2".



"Почему я не в суде, и почему не защищаю себя? Я извиняюсь, но эти обвинения Иванишвили не для того сформулировал, чтобы я защитил себя в суде.



В Европе за такие обвинения человека не задерживают, а много лет ходит в суд. Вот, например Саркози ходит в суд несколько раз в году, дает показания, идет спор, и если в конечном итоге ему что-то докажут, могут через 4-5-6 лет посадить в тюрьму"- заявил Михеил Саакашвили.



Накануне министр по делам беженцев Созар Субари сделал заявление, «если Михеил Саакашвили явится по своей воле, будет гораздо лучше». По словам Субари, все виновные рано или поздно ответят за преступления, которые совершили.



«Четыре уголовных дела возбуждено и по ним идет следствие. Вообще, очень хорошо, когда человек, относительно которого ведется следствие и в суде проходит процесс, сам будет присутствовать на процессе. Это лучше и для его защиты, следствия и на вопросы будут даны ответы. Так что, если он явится по своей воле, это будет гораздо лучше для того, чтобы была справедливость и суд был справедливым. Что касается позиции Грузии, разумеется, когда относительно человека возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск, это обычный процесс и в этом нет ничего особенного», - заявил Субари.



Напомним, что Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября через польско-украинскую границу. Украинская власть уже мобилизовала силы на этом направлении, укрепила пограничный переход. В то же время грузинская власть направила Украине запрос об экстрадиции Саакашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

