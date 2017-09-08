«Мечта» уверена, что Каладзе победит в первом же туре

08.09.2017 11:31 «До выборов осталось чуть больше месяца и на переднем плане по-прежнему две партии - «Грузинская мечта» и «Национальное движение», но в отличие от прежней предвыборной кампании, если лидером информационных программ «националов» по-прежнему остается экс-президент Саакашвили, главная фигура «Мечты», экс-премьер Иванишвили в течение всего предвыборного марафона не появлялся. Чего не хватает правящей партии из-за отсутствия Иванишвили в этом процессе, и недосчиталась ли сторонников, это неизвестно, потому что уже 3 месяца не публикуются никакие социологические исследования», - пишет газета «Резонанси».



«Как говорит социолог Амиран Бердзенишвили, несмотря на то, что у нас нет новых исследований, по всем компонентам видно, что первое место занимает «Мечта», а за ней по всей Грузии следуют «националы». Авторитет Бидзины Иванишвили без публичной активности влияет на его сторонников. Бердзенишвили предполагает, что для победы у «Мечты» есть все ресурсы - авторитетный лидер, успешный футболист, большие деньги (в августе партии пожертвовали 4,5 миллиона лари), административный ресурс и успешный пиар. Успешным пиаром он называет такую активизацию фактора Михеила Саакашвили и говорит, что частое появление Саакашвили в эфире способствует мобилизации сторонников «Мечты», как это было на прошлых выборах», - отмечает издание.



«Без всяких социологических исследований Бердзенишвили прогнозирует, что везде победит «Мечта». На второе место выйдет «Нацдвижение», но с большим отставанием. Бердзенишвили считает, что немного иную картину мы можем получить в Тбилиси, где с «Нацдвижением» конкурирует независимый кандидат Алеко Элисашвили и если в Тбилиси пройдет второй тур, противником Каладзе, скорее всего, будет Элисашвили, а не Заал Удумашвили. По словам Бердзенишвили, Удумашвили - хороший человек, но ему будто чего-то не хватает. Новая пиар-кампания «Националов» не похожа на предыдущие. Мне кажется, что Элисашвили наберет больше голосов, у него более популистские ходы, плюс за ним никто не стоит и он производит впечатление народного кандидата, поэтому не стоит удивляться, если он опередит Удумашвили», - продолжает издание.



«По внутренним исследованиям «Мечты» Каладзе лидирует, но NDI дает ему 30%, а внутренние исследования «Мечты» - 40%. Психолог Зураб Бигвава, чья компания «Психо-проект» проводит для правящей партии внутренние исследования, говорил, что второе место занял Заал Удумашвили, а не Элисашвили, который набрал столько же голосов, сколько и Хоштария. Кроме этого, по словам Бигвава, по их исследованиям, оппозиция и в сумме не набирает необходимые для серьезной конкуренции голоса и вероятность второго тура минимальна. Три месяца назад NDI опубликовал партийный рейтинг, в котором на первом месте шла «Мечта» с 27%, на втором - «Нацдвижение» с 7%, а на третьем - «Европейская Грузия» с 3%. По словам Бигвава, такая же последовательность была и в исследовании «Мечты», но точных цифр он не назвал», - заключает издание.















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