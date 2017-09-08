|
Саакашвили: Со мной пересекать границу поедут тысячи украинских сограждан
08.09.2017 11:35
Тысячи граждан Украины в Польше поедут вместе с Михеилом Саакашвили пересекать украинскую границу. Об этом бывший президент Грузии заявил накануне вечером в эфире телекомпании «Рустави 2».
По словам Саакашвили, он может пересекать украинско-польскую границу, и задерживать его никто не имеет права. Тем не менее, если правоохранительные органы в Украине решат сделать это, то им придется его «похитить» и «переправить в Грузию», сказал экс-глава Одесской области.
«Но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит», - отметил Саакашвили. Он добавил, что на границе с Украиной его будут встречать «тысячи моих украинских сограждан» и «несколько сот днепропетровских фермеров на своем транспорте», а также «украинские оппозиционные политики».
Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции Саакашвили, обвиняемого на родине по ряду уголовных дел.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна