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Саакашвили: Со мной пересекать границу поедут тысячи украинских сограждан


08.09.2017   11:35
Тысячи граждан Украины в Польше поедут вместе с Михеилом Саакашвили пересекать украинскую границу. Об этом бывший президент Грузии заявил накануне вечером в эфире телекомпании «Рустави 2».

По словам Саакашвили, он может пересекать украинско-польскую границу, и задерживать его никто не имеет права. Тем не менее, если правоохранительные органы в Украине решат сделать это, то им придется его «похитить» и «переправить в Грузию», сказал экс-глава Одесской области.

«Но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит», - отметил Саакашвили. Он добавил, что на границе с Украиной его будут встречать «тысячи моих украинских сограждан» и «несколько сот днепропетровских фермеров на своем транспорте», а также «украинские оппозиционные политики».

Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции Саакашвили, обвиняемого на родине по ряду уголовных дел.






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