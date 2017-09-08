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Саакашвили: Со мной Украина поступила как с человеком, который вышел за хлебом в тапочках, и ему сменили замок от квартиры


08.09.2017   11:37
"Если я человек без гражданства, юридически я человек без гражданства в Украине, потому что у меня в Украине есть своя квартира, в Украине у меня есть мои личные вещи"- заявил Михеил Саакашвили в передаче "Арчевани" на канале "Рустави 2".

"Это примерно то же самое, чтобы спустится за хлебом в спортивной одежде и тапочках, и поднимешься, а владелец дома заявит, дескать, ты уже не живешь здесь, замок сменили, за своими вещами не впущу, иди, мол, куда хочешь, и жалуйся. Так Украина поступила со мной"- заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.








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