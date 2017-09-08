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Грузия примет участие в финансировании Мемориала жертвам коммунизма в Оттаве


08.09.2017   11:38
Грузия примет участие в финансировании строительства в столице Канады Оттаве Мемориала жертвам коммунизма (Memorial to the Victims of Communism).

С этой целью правительство Грузии выделит сумму в лари, эквивалентную 20 325 долларам. Об этом говорится в официальном распоряжении правительства. Министерство иностранных дел Грузии выделит средства для участия в финансировании проекта из резервного фонда правительства.

Строительство мемориала в Оттаве будет завершено в 2018 году. Его общая стоимость составит три миллиона долларов. По информации правительства Канады, мемориал возводится в память жертв коммунистического режима и с целью признания международной роли Канады, которая многие годы была убежищем для людей, которые вынуждены были бежать от несправедливости и преследований.






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