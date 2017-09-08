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Саакашвили обсудит лишение его украинского гражданства с комиссаром ООН
08.09.2017 11:40
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Прилетели в Женеву встречаться с руководителем офиса международной защиты, Верховным комиссаром ООН по беженцам, обсуждать международные правовые аспекты моей ситуации», - отметил Саакашвили.
5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом об аресте и экстрадиции Саакашвили. По словам Петухова, Киев уже начал «экстрадиционную проверку».
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