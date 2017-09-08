Украинская власть готовится к приезду Саакашвили

08.09.2017 11:51 Украинская власть чтобы не допустить на территорию страны лидера партии "Рух нових сил", экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, пытается затруднить доступ к пограничному пункту "Краковец". Об этом заявили в Facebook партии "Рух нових сил".



"Кажется, на Банковой паника, которая превращается в настоящую истерику... Сегодня с утра львовяне сообщили, что отменена часть рейсовых маршрутных перевозок на границу, а теперь они собираются перекопать дорогу, все официально", – говорится в сообщении.



В партии опубликовали ответ "Укравтодора" на обращение жителя Львова Юрия Ситника.



В нем говорится, что на автомобильной дороге Львов – Краковец, а именно на участке в районе пункта пропуска "Краковец" проводятся ремонтные работы "по восстановлению поврежденного барьерного ограждения, ликвидации несанкционированных съездов, уборке мусора" и ремонта инженерных систем.



В политической силе подчеркнули, что украинские власти тратят "столько упорства и энтузиазма", чтобы не пустить в страну одного человека и добавили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко не был лишен украинского гражданства, в отличии от Саакашвили.















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