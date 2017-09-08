Саакашвили: Готовы ли грузины позволить Иванишвили уничтожить грузинскую государственность?

08.09.2017 12:06 Бывший президент Грузии в интервью телеканалу "Рустави 2" говорил о лишении его грузинского гражданства. По его словам, президент Маргвелашвили отобрал у него гражданство Грузии по поручению Бидзины Иванишвили.



"Гражданства Грузии меня лишил Маргвелашвили по указанию Иванишвили. Это была большая несправедливость. Обвинения являются полным идиотизмом, приношение венка на могилу Вацлава Гавела, несколько костюмов. Думаю, не привезти ли их с собой, и не одеть ли на самом деле эти костюмы и воспользоваться "плодом своей коррупции".



Когда в Европе имеются такие обвинения, не задерживают, человек идет в суд, дает показания, например Саркози, и если ему докажут вину, пойдет в тюрьму. А мне что должны доказать, что я не верблюд? Иванишвили хочет сделать со мной то же самое, что сделал с Вано [Мерабишвили], Бачо [Ахалая]…



Он хотел, чтобы я четыре года сидел в тюрьме, и удалить меня от политической жизни. Это был заказ Путина. Они сказали, что дали задание, чтобы Иванишвили судил Саакашвили. Здесь сходятся интересы Порошенко. Но в чем интересы грузинского народа? Первого президента убили, а сейчас по заказу России третьего президента не впускают на территорию Грузии. За что я должен отвечать? На высосанные из пальцев больные фантазии строптивого олигарха? Если решат так уничтожить меня, тогда мы все должны быть готовы, это будет решением грузинского народа. Готовы ли вы, чтобы в условиях вашей пассивности Иванишвили уничтожил грузинскую государственность. Мы создали это, и сейчас вопрос стоит по-другому. Путин, возможно, исполнит свои окончательные планы.



Я готов ко всем сценариям. Моя жизнь принадлежит Грузии и Украине. Давайте сейчас все вместе примем решение, какая у нас будет реакция на путинский сценарий?- заявил Саакашвили в интервью телеканалу "Рустави 2".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

