Саакашвили: «Задержать меня не так-то просто»

08.09.2017 12:32 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что задержать его «не так-то просто» и власти Украины в случае пересечения им границы на этот шаг не пойдут. Об этом Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» 7 сентября вечером.



По словам бывшего президента, для задержания украинским властям придется разыграть сценарий его похищения.



«В Украине у меня миллионы сторонников. Говорю это без преувеличений. Одно дело — сколько человек придет на границу, и другое, сколько меня поддерживают. Единственное, что они (власти Украины) могут сделать, — это похитить меня, засунуть куда-то и переправить, скажем, в Грузию», — заявил Саакашвили.



Он пояснил, что теоретически осуществление такого плана возможно, но это будет уголовное преступление.



«Это будет уголовное преступление, и того, кто прикажет его совершить, обязательно арестуют», — подчеркнул Саакашвили.



Как сообщил экс-президент Грузии в интервью «Рустави-2», он собирается пересечь границу Украины со стороны Польши 10 сентября. Свой предстоящий визит на Украину Саакашвили называет «большим событием». По его словам, он прибудет на Украину со своими сторонниками, и на польско-украинской границе его будет встречать несколько тысяч представителей всех оппозиционных сил, в том числе, Юлия Тимошенко.



«Насколько мне известно, приедут представители всех оппозиционных сил, все, кто что-то из себя представляет, начиная с Юлии Тимошенко и Гриценко, которые являются очень популярными политиками. Мэр Львова заявил, что его объединение встретит нас на границе и что сразу же будет ждать меня во Львове. Будет очень много государственных и политических деятелей, известных обществу людей, много обычных граждан. Из Днепропетровска, который удален на 1500 километров, приедет несколько сотен фермеров на своем транспорте, чтобы встретить меня», — заявил Саакашвили.



По его же информации, власти Днепропетровска в связи с его предстоящим визитом и даже провели специальное совещание под названием «Влияние лишения Саакашвили гражданства на социально-политическую ситуацию в Днепропетровской области и наши разъяснительные работы с гражданами».



Михеил Саакашвили полагает, что на польско-украинской границе к нему могут присоединиться и депутаты Европарламента, так как Европарламент оказывает ему большую поддержку.



«В Европарламенте не исключают, что примут специальную резолюцию. Так что не исключено, что и к границе кто-нибудь приедет. Будет очень много представителей иностранной прессы», — сообщил экс-президент Грузии.















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