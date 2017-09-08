Погранслужба Украины в ожидании Саакашвили просит граждан не пользоваться пунктом пропуска «Краковец»

08.09.2017 12:33 Государственная пограничная служба Украины призвала путешествующих не использовать пункт пропуска "Краковец" 9–12 сентября из-за возможных массовых акций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.



"Вниманию путешествующих: в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска "Краковец" на протяжении 9–12 сентября Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств", – говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили тем, кто планирует участвовать в массовых акциях 10 сентября вблизи пункта пропуска, что там действует пограничный режим, и призвали соблюдать установленные законодательством нормы и правила.



Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили, который, находясь в США, потерял украинское гражданство, заявлял, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец".



Политик говорил, что надеется на порядочность украинских граждан, которые не допустят его экстрадиции в Грузию, если он вернется в Украину. По словам Саакашвили, он готов отстаивать свое украинское гражданство в суде и не будет просить убежища в США.



В Госпогранслужбе заявляли, что на украинской границе у Саакашвили изымут паспорт гражданина Украины, а его самого не пустят в страну.



По данным партии "Рух нових сил", украинская власть, чтобы не допустить Саакашвили на территорию страны, пытается затруднить доступ к пограничному пункту "Краковец".

















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