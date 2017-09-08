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Тимошенко отправится в Польшу помочь Саакашвили перейти границу
08.09.2017 12:38
Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что 10 сентября поедет в Польшу, чтобы помочь политику Михеилу Саакашвили вернуться на Украину. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.
«Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине даже если его лишили гражданства», — подчеркнула она.
Тимошенко также обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что тот использует против Саакашвили «грязные методы политических репрессий».
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