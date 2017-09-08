Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия вмешивалась в дела 27 стран - Альянс по защите демократии


08.09.2017   12:45
Россия с 2004 вмешивалась в дела не менее 27 европейских и североамериканских стран, используя различные методы, от кибератак до дезинформации. Как сообщает газета USA Today, к такому выводу пришли аналитики Альянса по защите демократии при Фонде Маршалла.

Проведенный анализ, результаты которого опубликовала газета USA Today, показал, что вмешательство началось с прозападных бывших советских республик, а затем распространилось на Западную Европу.

В последнее время оно затронуло Канаду и США, где Конгресс и независимый специальный прокурор ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Отчет составили эксперты Альянса в защиту демократии (Alliance for Securing Democracy) – некоммерческой организации, которая выступает за развитие связей между США и Европой.

Модели поведения России в США и других странах сходны, отметила директор альянса Лора Розенбергер.

«Есть набор инструментов, которые они используют для подрыва демократических институтов в разных местах, – сказала она. – Для многих американцев вопрос российского вмешательства в американские выборы возник как бы на пустом месте. Большинству людей кажется невероятным, что Россия занимается такими вещами уже больше десяти лет».

Альянс перечислили страны, подвергшиеся российскому вмешательству: Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан остается крупнейшим инвестором в Грузию
Туркменистан увеличил прокачку нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Желдороги Азербайджана, Украины, Грузии, Польши и Ирана создали новый маршрут Юг-Восток
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестае неизвестные пытались похитить сына имама
В Чечне обвинили оппозиционера Алексея Навального в зависти
СЕ принял решение о прогрессе по программе мероприятий с Арменией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна