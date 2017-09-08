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Украина погрязла в болоте, к власти должны прийти политики нового поколения - Саакашвили


08.09.2017   12:59
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит об олигархическом управлении в Украине, и называет положение, сложившееся в стране, болотом.

В интервью грузинскому телеканалу "Рустави 2" Саакашвили коснулся запроса прокуратуры Грузии в Украину в связи с вопросом его экстрадиции.

"Той же прокуратуре украинская прокуратура направила письмо на 9 страницах, где было обосновано, почему меня не экстрадируют. Сейчас я нахожусь в центре Европы. Почему никто не признает мое обвинение? Ситуация следующая: когда Порошенко баллотировался в президенты, он сказал, что примером подражания для него являются Сингапур и реформы Саакашвили. Для него было громадным достижением, что я согласился пойти в этот регион. Изменилось то, что они свернули с пути. Начались реформы, и на фоне всего этого оказалось, что президент не должен красть деньги, его окружение не должно копаться в казне.

Когда мы проводили реформы в Грузии, никому не давали возможность красть деньги, и Порошенко не понравилось это, примерно как Шеварднадзе, дескать, приглашение молодых реформаторов будет красивым фасадом, а Таргамадзе и Чхартишвили будут делать деньги. Мы отодвинули Шеварднадзе, и вытащили Грузию из болота. У меня нет другой претензии, но есть претензия на то, что в Украине должны прийти к власти политики нового поколения. Порошенко боится того, что если в Украине сделать десятую часть того, что было сделано в Грузии, будет большое развитие. Если люди увидят улучшение, кто тогда поверит олигархам"- заявил Саакашвили.








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