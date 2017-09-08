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Саакашвили не исключает, что в Украине его могут похитить


08.09.2017   13:13
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили предполагает, что после его возвращения в Украину его попытаются похитить и выдать грузинской власти.

"Мое задержание на границе не такая простая тема. Единственное, что может сделать нынешняя украинская власть – это похитить меня и переправить в Грузию, но это будет уголовным преступлением, за которое придется отвечать всем, кто это сделает", – сказал Саакашвили в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

Михеил Саакашвили планирует вернуться в Украину 10 сентября. Как известно, Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля.

Саакашвили подчеркнул, что на польско-украинской границе 10 сентября будет много иностранных журналистов и политиков.

"Знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, которые находятся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не хочу эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии", – заявил Саакашвили.

Он также не исключает, что Евросоюз подготовит специальную резолюцию в связи с ситуацией вокруг него.

Саакашвили добавил, что не претендует на место президента Украины, а хочет "привести к власти в Украине настоящих представителей украинского народа".






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