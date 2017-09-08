Экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе будет баллотироваться в мэры Кутаиси

08.09.2017 13:35 Сегодня в Кутаиси представили кандидата в мэры города от «Единого национального движения». Партия представила местным жителям бывшего министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе. Представление кандидата состоялось около дворе парламента.



В ходе встречи было заявлено, что консультации с Григолом Вашадзе велись в течение одного месяца.

Через одну неделю партия проведет презентацию списка кандидатов в члены кутаисского муниципального собрания (сакребуло).















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