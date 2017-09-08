|
Экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе будет баллотироваться в мэры Кутаиси
08.09.2017 13:35
Сегодня в Кутаиси представили кандидата в мэры города от «Единого национального движения». Партия представила местным жителям бывшего министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе. Представление кандидата состоялось около дворе парламента.
В ходе встречи было заявлено, что консультации с Григолом Вашадзе велись в течение одного месяца.
Через одну неделю партия проведет презентацию списка кандидатов в члены кутаисского муниципального собрания (сакребуло).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна