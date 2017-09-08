Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мы должны привести во власть Украины совершенно новое поколение - Саакашвили


08.09.2017   13:57
«Это отношение трусливого человека» - так прокомментировал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили лишение его гражданства Украины президентом Петро Порошенко, а также тот факт, что Украина приняла особые меры для его встречи 10 сентября.

Михеил Саакашвили заявил об этом в передаче "Арчевани" телеканала "Рустави 2".

По словам Михеила Саакашвили, в рамках визита в Грузию Петро Порошенко договорился с бывшим премьером Бидзиной Иванишвили именно о том, что собирался лишить его гражданства.

"Петро Порошенко считает, что я представляю угрозу его жизни"- заявил Михеил Саакашвили.

В то же время Саакашвили вспоминает о том, что сначала у Петра Порошенко было достаточно хорошее отношение к нему.

"Украина находится в громадном болоте, и ее надо вывести из него. Мы выведем ее оттуда. У меня нет претензии на лидерство Украины, были периоды, когда я был популярнейшим политиком в Украине, и предполагаю, что сейчас у меня достаточно высокая популярность. Но у меня есть претензия, что к власти в Украине мы должны привести совершенно новое поколение, новых политиков, и это будут люди, которые превратят Украину в сверхдержаву Европы"- заявил Михеил Саакашвили.

По его же словам, президент Украины опасается того, что у него есть опыт достижения успеха в стране.

"Идет большая консолидация против несправедливости, и, разумеется, я рад, что я как-то способствовал этому. Откровенно говоря, Порошенко тоже содействовал этому своими глупыми действиями"- заявил экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, он будет одинаково бороться за успех Грузии и Украины. По его мнению, он без проблем получит гражданство любой европейской страны, в том числе имеет право жить в США.

Бывший президент Грузии отметил, что собирается через суд восстановить гражданство Украины.

"Я должен разоблачить то, что мою подпись сфальсифицировали, и совершили разные глупости"- так прокомментировал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили лишение его гражданства нынешней властью Украины.

Михеил Саакашвили отметил, что лишение гражданства произошло совершенно незаконно, поскольку президент Украины не имеет права лишать гражданства, когда у человека нет гражданства другой страны.

Саакашвили заявил в передаче, что одной из причин лишения его гражданства назвали неправильно заполненную анкету. Экс-президент отметил, что его обвиняют в том, что он якобы не указал в анкете, что в Грузии на него возбуждено уголовное дело.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Азербайджан остается крупнейшим инвестором в Грузию
Туркменистан увеличил прокачку нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Желдороги Азербайджана, Украины, Грузии, Польши и Ирана создали новый маршрут Юг-Восток
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Дагестае неизвестные пытались похитить сына имама
В Чечне обвинили оппозиционера Алексея Навального в зависти
СЕ принял решение о прогрессе по программе мероприятий с Арменией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна