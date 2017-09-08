Мы должны привести во власть Украины совершенно новое поколение - Саакашвили

08.09.2017 13:57 «Это отношение трусливого человека» - так прокомментировал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили лишение его гражданства Украины президентом Петро Порошенко, а также тот факт, что Украина приняла особые меры для его встречи 10 сентября.



Михеил Саакашвили заявил об этом в передаче "Арчевани" телеканала "Рустави 2".



По словам Михеила Саакашвили, в рамках визита в Грузию Петро Порошенко договорился с бывшим премьером Бидзиной Иванишвили именно о том, что собирался лишить его гражданства.



"Петро Порошенко считает, что я представляю угрозу его жизни"- заявил Михеил Саакашвили.



В то же время Саакашвили вспоминает о том, что сначала у Петра Порошенко было достаточно хорошее отношение к нему.



"Украина находится в громадном болоте, и ее надо вывести из него. Мы выведем ее оттуда. У меня нет претензии на лидерство Украины, были периоды, когда я был популярнейшим политиком в Украине, и предполагаю, что сейчас у меня достаточно высокая популярность. Но у меня есть претензия, что к власти в Украине мы должны привести совершенно новое поколение, новых политиков, и это будут люди, которые превратят Украину в сверхдержаву Европы"- заявил Михеил Саакашвили.



По его же словам, президент Украины опасается того, что у него есть опыт достижения успеха в стране.



"Идет большая консолидация против несправедливости, и, разумеется, я рад, что я как-то способствовал этому. Откровенно говоря, Порошенко тоже содействовал этому своими глупыми действиями"- заявил экс-президент Грузии.



По словам Саакашвили, он будет одинаково бороться за успех Грузии и Украины. По его мнению, он без проблем получит гражданство любой европейской страны, в том числе имеет право жить в США.



Бывший президент Грузии отметил, что собирается через суд восстановить гражданство Украины.



"Я должен разоблачить то, что мою подпись сфальсифицировали, и совершили разные глупости"- так прокомментировал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили лишение его гражданства нынешней властью Украины.



Михеил Саакашвили отметил, что лишение гражданства произошло совершенно незаконно, поскольку президент Украины не имеет права лишать гражданства, когда у человека нет гражданства другой страны.



Саакашвили заявил в передаче, что одной из причин лишения его гражданства назвали неправильно заполненную анкету. Экс-президент отметил, что его обвиняют в том, что он якобы не указал в анкете, что в Грузии на него возбуждено уголовное дело.

















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