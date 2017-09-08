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Все олигархи сделаны из одного материала - Саакашвили


08.09.2017   15:10
Бывший президент Грузии, комментируя лишение его гражданства украинской властью, говорит о виновности бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.

"Все олигархи сделаны из одного материала, ложь, крайняя наглость, дерзость, прямое воровство"- заявил Михеил Саакашвили.

В эфире "Рустави 2" Саакашвили вспомнил и о лишении Бидзины Иванишвили гражданства Грузии. Он отметил, что Иванишвили потерял гражданство Грузии после того, как получил гражданство Франции.

"У него было гражданство Франции и Сан-Марино, и он сам заявил об этом. Если бы он не заявил об этом, мы знали об этом, но не афишировали. Мы были вынуждены лишить его гражданства"- заявил Михеил Саакашвили.

Бывший президент Грузии отметил, что изменения в Конституции Грузии о присвоении гражданства вошли в "принудительном порядке" именно из-за Иванишвили.

"Мы изменили Конституцию Грузии, чтобы никто ни сказал, что у лидера оппозиции отобрали право принимать участие в выборах, и допустили, чтобы Конституцию подогнали прямо под человека, гражданина Евросоюза, т.е. Иванишвили, чтобы у него было право избираться"- заявил Михеил Саакашвили.

Он провел параллель с решением президента Украины, и отметил, что Порошенко не примет такого решения.

По его словам, Иванишвили преследовал целью, чтобы Россия вошла в Грузию, из-за чего правящая команда устроила немало беспорядков.

По словам Саакашвили, с целью развития бизнеса Иванишвили в Грузии осуществляются разные действия, в том числе поджоги рынков. Он отметил, что нынешняя власть Грузии не продолжила проекты, начатые при его власти.






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