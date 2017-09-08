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У Саакашвили на украинской границе изымут паспорт гражданина Украины - Госпогранслужба Украины
08.09.2017 15:12
На украинской границе у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили изымут паспорт гражданина Украины, а его самого не пустят в страну, сказал первый замглавы Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины Василий Серватюк 8 августа активистам партии "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" возле здания ведомства.
"Указ президента Украины [о прекращении гражданства Саакашвили] и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть. В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными, и нам поручено, что в случае выявления таких документов они изымаются, составляются соответствующие документы и передаются в Государственную миграционную службу", – отметил он.
Серватюк добавил, что, согласно установленной процедуре, человека, паспорт которого изъяли, не пропускают в страну, так как у него нет документов, которые дают право для пересечения границы.
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