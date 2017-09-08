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«Рух нових сил» ожидает приезда 2–3 тыс. сторонников Саакашвили в пункт пропуска «Краковец»


08.09.2017   15:21
Экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили встречать в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей будут около 2–3 тыс. его сторонников. Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-секретарь партии "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" Марьяна Почтальон.


"Первые люди будут организовываться 9 сентября возле "Краковца", а основная часть – 10 сентября", – сказала она.

По ее словам это предварительное количество, так как людей может быть намного больше.

Пресс-секретарь отметила, что ожидают также около 60 украинских и иностранных журналистов.

На 10.00 10 сентября запланирован брифинг Саакашвили в приграничном польском городе Перемышль.

В пресс-службе также сообщили, что около пункта пропуска будет обустроен лагерь для активистов, многие из них возьмут с собой палатки.

В то же время на горячей линии штаба по возвращению Саакашвили агентству сообщили, что для желающих поддержать лидера партии предусмотрен транспорт, в частности они смогут выехать из Киева автобусом после заполнения анкеты.

До этого заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк заявлял, что на украинской границе у Саакашвили изымут паспорт гражданина Украины, а его самого не пустят в страну.

Госпогранслужба также призвала путешествующих не использовать пункт пропуска "Краковец" 9–12 сентября из-за возможных массовых акций.






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