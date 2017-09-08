«Рух нових сил» ожидает приезда 2–3 тыс. сторонников Саакашвили в пункт пропуска «Краковец»

08.09.2017 15:21 Экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили встречать в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей будут около 2–3 тыс. его сторонников. Об этом "Українським новинам" сообщила пресс-секретарь партии "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" Марьяна Почтальон.





"Первые люди будут организовываться 9 сентября возле "Краковца", а основная часть – 10 сентября", – сказала она.



По ее словам это предварительное количество, так как людей может быть намного больше.



Пресс-секретарь отметила, что ожидают также около 60 украинских и иностранных журналистов.



На 10.00 10 сентября запланирован брифинг Саакашвили в приграничном польском городе Перемышль.



В пресс-службе также сообщили, что около пункта пропуска будет обустроен лагерь для активистов, многие из них возьмут с собой палатки.



В то же время на горячей линии штаба по возвращению Саакашвили агентству сообщили, что для желающих поддержать лидера партии предусмотрен транспорт, в частности они смогут выехать из Киева автобусом после заполнения анкеты.



До этого заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк заявлял, что на украинской границе у Саакашвили изымут паспорт гражданина Украины, а его самого не пустят в страну.



Госпогранслужба также призвала путешествующих не использовать пункт пропуска "Краковец" 9–12 сентября из-за возможных массовых акций.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

