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Сакварелидзе: Между Порошенко и Саакашвили нет личного конфликта, это конфликт ценностей


08.09.2017   15:26
Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили представляет собой борьбу двух разных мировоззрений, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Конечно, после возвращения Саакашвили в Украину его могут попытаться экстрадировать в Грузию. Все зависит от того, насколько Порошенко проявит себя как диктатор, как достойный наследник Януковича. В любом случае это будет его решение, а не наше. Между Порошенко и Саакашвили нет личного конфликта, это конфликт ценностей. Михаил никогда не сдавался и не боялся. Идет борьба двух разных мировоззрений. Преподносить это как конфликт между двумя людьми точно не стоит", – отметил Сакварелидзе.

По его словам, сейчас продолжается подготовка к пересечению Саакашвили польско-украинской границы.

"Подготовка к возвращению Саакашвили идет отлично, ничего в наших планах мы не меняли. Госпогранслужба делает то, что им говорит Порошенко. Мы же делаем то, что считаем правильным. Все будет хорошо. Что касается запроса грузинских властей на выдачу Саакашвили Тбилиси, хочу напомнить, что украинская сторона уже дважды ответила отказом. При этом раньше власти Украины называли это политическим преследованием, а теперь почему-то изменили свою позицию. Но все прекрасно все понимают", – подчеркнул Сакварелидзе.






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