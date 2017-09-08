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На должность генерального аудитора Грузии представлена кандидатура Ираклия Меквабишвили
08.09.2017 15:40
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе представил на должность главы Службы государственного аудита кандидатуру Ираклия Меквабишвили.
Меквабишвили является главным банкиром Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Прерогатива назвать кандидатуру на должность руководителя Службы государственного аудита принадлежит председателю парламента. Генерального аудитора по парламент избирает большинством списочного состава сроком на 5 лет представлению председателя парламента.
Избрание нового генерального аудитора планируется на пленарном заседании 20 сентября. Срок полномочий на посту генерального аудитора у Лаши Тордия истек в конце июля. По законодательству, одну и ту же кандидатуру на должность генерального аудитора можно представлять дважды. Однако Тордия довелось руководить Службой государственного аудита лишь один срок.
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