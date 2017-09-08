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Украина, Грузия и Молдова совместно будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства»
08.09.2017 15:58
Украина, Грузия и Молдова совместно будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства», который запланировано провести 24 ноября в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в микроблоге "Твиттере".
«Состоялась трехсторонняя встреча министров Украины, Грузии и Молдовы. Договорились готовиться совместно к саммиту «Восточного партнерства», - говорится в сообщении.
Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Эстонии с целью участия в рабочем обеде министров иностранных дел государств - членов ЕС и государств - участников программы «Восточное партнерство».
«Восточное партнерство» - это политика ЕС, цель которой - укрепить отношения с восточными соседями сообщества. Инициативу представила Польша при поддержке Швеции в 2008 году. Программа ЕС по укреплению сотрудничества с шестью восточными странами ЕС - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной - учреждена во время саммита в Праге в 2009 году.
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