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КПП «Краковец» в колючей проволоке не из-за Саакашвили – пограничники
08.09.2017 16:21
Пограничники опровергают распространенную в СМИ информацию, что колючая проволока на КПП "Краковец" появилась к приезду экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимира Шеремета.
"Ограждение территории при въезде на КПП" Краковец" связано с командно-штабными учениями, которые развернулись на всех участках государственной границы Украины в ответ на российско-белорусские военные учения", - пояснил Шеремет.
По его словам, перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи и другую технику.
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