КПП «Краковец» в колючей проволоке не из-за Саакашвили – пограничники

08.09.2017 16:21 Пограничники опровергают распространенную в СМИ информацию, что колючая проволока на КПП "Краковец" появилась к приезду экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.



Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимира Шеремета.



"Ограждение территории при въезде на КПП" Краковец" связано с командно-штабными учениями, которые развернулись на всех участках государственной границы Украины в ответ на российско-белорусские военные учения", - пояснил Шеремет.



По его словам, перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи и другую технику.















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