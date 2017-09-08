Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

КПП «Краковец» в колючей проволоке не из-за Саакашвили – пограничники


08.09.2017   16:21
Пограничники опровергают распространенную в СМИ информацию, что колючая проволока на КПП "Краковец" появилась к приезду экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Западного регионального управления ГПСУ Владимира Шеремета.

"Ограждение территории при въезде на КПП" Краковец" связано с командно-штабными учениями, которые развернулись на всех участках государственной границы Украины в ответ на российско-белорусские военные учения", - пояснил Шеремет.

По его словам, перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи и другую технику.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объемы ПИИ в Грузии сократились - Грузстат
Прямые инвестиции Армении в Грузию за первое полугодие 2017 года выросли до 5,6 млн долларов
Железные дороги Украины, Грузии и Азербайджана подписали меморандум о создании СП для оперирования паромами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазец в Липецке пытался получить шахтерскую пенсию по липовой трудовой
Жительница Санкт-Петербурга утонула в море в Сухуми
Глава МИД Грузии еще раз заявил о поддержке мирного урегулирования конфликтов
Семь тонн форели погибло в Абхазии в результате ливней
Впустит ли Великобритания абхазских сепаратистов?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении и посол Евросоюза обсудили развитие отношений в контексте планируемого к подписанию соглашения о партнерстве с ЕС
Религиозные лидеры Азербайджана и России намерены способствовать умиротворению конфликта на Южном Кавказе
В Чечне подтвердили смерть одного из фигурантов "расстрельного списка"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна