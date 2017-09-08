Проект пешеходного моста за 600 000 лари и пожертвование «Мечте» авансом

08.09.2017 18:14 Бизнесмен предварительно пожертвовал "Грузинской мечте" прибыль из проекта пешеходного моста стоимостью 600 000 лари. Оппозиция утверждает, что внедренная в тбилисской мэрии практика в предвыборный период становится все более масштабной. Бизнесмены, приближенные "Грузинской мечты", без проблем получают многомиллионные заказы, предположительно. с условием крупного пожертвования партии.



В мэрии утверждают, что политические симпатии руководителя компании, и подаренные деньги не влияли на оформление договора. Между тем выясняется, что через пять дней после оформления договора "Контракшен сервиса" в контракт вошли изменения, и мэрия удовлетворила требование бизнесмена Георгия Габуния, заранее перечислить ему 60% из 600 000 лари. После строительства моста у "Контракшен сервиса" остается 32 000 лари прибыли, примерно та же сумма, что она перечислила "Грузинской мечте".



В ведомстве Давида Нармания утверждают, что Министерство внутренних дел требовало в срочном порядке построить пешеходный мост у гипермаркета "Тбилиси мол" из-за участившихся аварий, и "Контракшен сервис" был выбран в результате исследования рынка из-за ее дешевой цены, однако в мэрии нет документов, отражающих результаты такого исследования.



Строительство пешеходного моста в тбилисском районе Дигоми должно завершиться перед выборами. Согласно договору, "Контракшен сервис" должна обеспечить монтаж моста в 50-дневный срок с оформления договора.



















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