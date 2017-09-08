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ЕНД создало избирательный блок с НДП и партией Шота Малашхия


08.09.2017   18:18
«Единое национальное движение» примет участие в выборах местного самоуправления в виде избирательного блока.

Как сообщают в партии, в блоке наряду с «Национальным движением» участие в выборах примут Христианско-консервативная партия Грузии под председательством Шота Малашхия и Национал-демократическая партия, председателем в которой является Бачуки Кардава.

«Национальное движение» создавало блок с партией Шота Малашхия и на других предыдущих выборах. С этой точки зрения исключением были лишь парламентские выборы 2016 года, где вместе с «Национальным движением» участвовала партия «Европейская Грузия».






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