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Власти Украины ограничат доступ СМИ к КПП «Краковец» в день приезда Саакашвили


08.09.2017   18:32
10 сентября, в день предполагаемого приезда в Украину экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, Государственная пограничная служба ограничит доступ журналистов к пункту пропуска "Краковец", сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая то, что 10 сентября некоторые политические партии и депутаты анонсируют проведение вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей массовых акций, это создает дополнительные риски возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций", – сказано в сообщении.

В связи с этим Госпогранслужба Украины предупреждает представителей СМИ, что в этот день работа представителей медиа в пункте пропуска "Краковец" будет ограничена.

"Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации", – заявляют в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что "польская сторона тоже полностью ограничивает работу всех средств массовой информации в своем пункте пропуска "Корчева", расположенном напротив украинского "Краковца".






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