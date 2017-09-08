Власти Украины ограничат доступ СМИ к КПП «Краковец» в день приезда Саакашвили

08.09.2017 18:32 10 сентября, в день предполагаемого приезда в Украину экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, Государственная пограничная служба ограничит доступ журналистов к пункту пропуска "Краковец", сообщает пресс-служба ведомства.



"Учитывая то, что 10 сентября некоторые политические партии и депутаты анонсируют проведение вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей массовых акций, это создает дополнительные риски возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций", – сказано в сообщении.



В связи с этим Госпогранслужба Украины предупреждает представителей СМИ, что в этот день работа представителей медиа в пункте пропуска "Краковец" будет ограничена.



"Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации", – заявляют в ведомстве.



В Госпогранслужбе подчеркивают, что "польская сторона тоже полностью ограничивает работу всех средств массовой информации в своем пункте пропуска "Корчева", расположенном напротив украинского "Краковца".















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