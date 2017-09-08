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Саакашвили просит Порошенко «не устраивать цирк»


08.09.2017   18:39
Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили прибудет на пункт пропуска "Краковец" для возвращения в Украину в 14.00 10 сентября. Об это он заявил 8 сентября на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировал телеканал NewsOne.

"Я не хочу устраивать цирк. Я прошу Порошенко не устраивать цирк. Я знаю, что у них есть сценарий. Они тренируют каких-то украинских девушек, которые будут меня встречать с улыбкой", – отметил он.

Саакашвили рассказал, что будет пересекать границу с украинским паспортом и "другими документами", в которых "есть несколько легальных моментов для возвращения домой".

Он не стал раскрывать подробности этих материалов, чтобы власть "немного поволновалась".






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